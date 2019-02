"Daremo noi alla politica arianese la serietà che manca" Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale si ricostituisce e lancia la sfida ad Ariano

Partiti in fermento per le prossime elezioni amministrative ad Ariano Irpino. Liste, coalizioni e candidature in fase di studio e intanto dopo un lungo periodo di stop si riaccende sul tricolle la fiamma di Alleanza Nazionale con Fratelli d’Italia, che riparte grazie alla spinta di Pino Maraia il quale annuncia discontinuità rispetto all’attuale amministrazione comunale e più dignità con i partiti del centro destra.

“Il primo passo, è quello della ricostituzione di Fratelli d’Italia, un partito di destra, una destra sociale, una destra antica, che trova le proprie radici nel 1946 con la prima lista dell’orologio del senatore Enea Franza. Siamo aperti ad un tavolo di confronto, con gli altri partiti, liste civiche e associazioni. Puntiamo sulla crescita futura di questa città, partendo dal rilancio dello sviluppo industriale di Camporeale senza trascurare le gravi problematiche attuali, a partire dalla viabilità ed in modo particolare la spinosa questione traffico a Cardito.”

Ad annunciare la ripresa del partito nella sede di Palazzo Guarini, nel cuore della città in via D’Afflitto, Alessia Castiglione ed Enzo Rivellini.

“La destra ha subito diversi scossoni, ma il cuore resta sempre lo stesso. Qui ad Ariano – annuncia Castiglione – noi puntiamo a presentare una lista competitiva che poi ovviamente entrerà in campo da protagonista in questa competizione. Se manchiamo da 13 anni, non possiamo ripartire in silenzio, ma sicuramente ci dobbiamo tornare in maniera imponente e importante.”

Elogia Giorgia Meloni per il suo impegno profuso a favore del popolo della destra italiana, Enzo Rivellini e avverte.

“Dialogheremo con i cittadini di Ariano Irpino, è una città che merita risposte e attenzione. Il nostro avversario politico, è la mancanza di serietà, in politica c’è bisogno di preparazione, serietà, cultura e in questo momento c’è solo una grande ammucchiata, una grande sbornia per movimenti, che dimostrano di non sapere che cos’è la serietà, la politica, il sacrificio, il dovere prima del diritto. Fratelli d’Italia, può essere un punto di riferimento importante, fondamentale, per ridare alla politica, la serietà che oggi manca.”