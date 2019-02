Matteo Richetti incontra il Circolo del Pd di Ariano In primo piano le questioni che riguardano le aree interne

Matteo Richetti incontrerà il Circolo di Ariano Irpino del Pd: Il leader nazionale di Diversamente sul tricolle, in occasione del congresso nazionale del Pd, della tornata per la segreteria regionale e per il rilancio delle vertenze territoriali in vista delle prossime amministrative.

Richetti sarà domani sera 28 febbraio alle ore 19.30 presso il Palazzo degli Uffici del Comune arianese, ospite del locale circolo cittadino del Pd con il segretario reggente Giuseppe Ciasullo.

"Insieme al “Comitato Diversamente Avellino-Irpinia” e alla lista “Territorio & Partecipazione” con il capolista Alessandro Ciasullo a supporto della candidatura alla segreteria regionale di Umberto Del Basso De Caro - si legge in un comunicato stampa - affronteranno la vertenza delle aree interne dell’Ufita, la Valle del Cervaro, l’Alta Irpinia e la Baronia e le sue infrastrutture volute dal governo Renzi e Gentiloni grazie alla mediazione di Luigi Famiglietti e del sottosegretario De Caro ed ora messe in discussione dall’attuale compagine di governo."

Sarà l’occasione per discutere delle primarie del 3 Marzo che vedranno il sostegno alla segreteria nazionale di Maurizio Martina e per offrire – insieme alla compagine di centrosinistra – una serie di proposte per le prossime amministrative insieme alla costruzione del cantiere politico “Cinque Nuove Primavere per Ariano 2019/2024”.