Autonomia e sanità, Lezzi contro Lega e De Luca Il Ministro per il Sud ha tenuto un comizio per il candidato sindaco M5S Picariello

Autonomia differenziata e sanità gli argomenti su cui ha incentrato il suo intervento Barbara Lezzi ad Avellino per sostenere la corsa di Ferdinando Picariello.

Sull'autonomia: "Prima di tutto voglio vedere un testo che recepisca tutte le istanze dei ministri interessati e soprattutto il ministro dell'Economia. Poi nel contratto di governo c'è un punto molto importante: annullare il divario tra Nord e Sud. Le risorse non devono essere superiori per il Nord, altrimenti non saremmo il governo del cambiamento. Ben venga un'autonomia che però non crei cittadini di serie A e cittadini di Serie B, siamo prontissimi ad accogliere un testo del genere".

Sulla sanità: "Su un tema cosi delicato De Luca fa solo pagliacciate, questo è molto triste, perchè si perde tempo prezioso anzichè aprire le porte al Governo per essere aiutato. I cittadini campani devono smettere di spostarsi per essere curati decentemente, cosa che purtroppo in Campania non avviene. La politica deve stare fuori dalla sanità e devono ritornarci la meritocrazia, le responsabilità e le professionalità".