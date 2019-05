Mussolini: "Il mio cognome pesa ma voglio andare oltre" Il pronipote di Benito candidato alle Europee con Fratelli d'Italia

Ha fatto tappa ad Avellino Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito e candidato alle Europee con Fratelli d’Italia. “Bisogna nuovamente portare l’Italia in Europa, far diventare le politiche italiane centrali in Europa, tornare ad essere una nazione che conta nel panorama continentale. Vedendo l’eco mediatico che c’è stato attorno alla mia candidatura, sicuramente il mio cognome e quel periodo storico a cui è legato continua ad accendere dibattiti, a suscitare polemiche e a destare interesse e curiosità. Ho sempre cercato di portarlo nel migliore dei modi e con orgoglio ma vorrei andare anche oltre.

Vorrei si parlasse di programmi, di idee, di quale contributo può portare in Europa una persona con la mia preparazione. Non sono sorpreso che qui ad Avellino non corriamo con la Lega. Alle amministrative, spesso, si fanno esperimenti politici con dinamiche che esulano da quelle nazionali per cercare di capire quanto i singoli partiti pesano sul territorio”.