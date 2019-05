Il ministro Grillo al Moscati: tour nei reparti E' stata accolta dal manager Percopo e primari. Visita nel Corp e Pronto Soccorso

E' arrivata puntualissima stamattina al Moscati il Ministro Giulia Grillo. Accolta dai referenti del Movimento 5 Stelle e scortata dal sottosegretario all'Interno, l'irpino Carlo Sibilia, ha fatto il suo ingresso in Ospedale. All'esterno della Città Ospedaliera, ad attenderla, c'era una folta schiera di primari e medici del Moscati. A fare gli onori di casa è stato il manager Percopo. Una volta arrivata il ministro ha ricordato come la città di Avellino popoli i suoi ricordi di infanzia. Il riferimento è alla raccolta delle figurine di calcio nei gloriosi anni Ottanta, quando anche la squadra di Calcio di Avellino militava nella massima serie. Entrata nell'atrio della città ospedaliera Giulia Grillo ha fatto tappa in direzione sanitaria per poi visitare i reparti del Corp e del pronto soccorso. Insomma, la numero del dicastero della Salute, nonostante il dictat del Governatore De Luca che voleva fuori i referenti di Partito alla vigilia del Voto del 26 maggio inviata ai manager, ha fatto comunque una rapida visita in alcune corsie. Lo stesso Governatore ieri aveva ricordato ai manager di rispettare il suo provvedimento. Lo stesso Corp dedicato all'onocologia era stato inaugurato alla presenza del numero uno di Palazzo Santa Lucia. Ma nei giorni scorsi le visite in ospedale in Campania, a partire da quella alla piccola Noemi, la bimba di quattro anni rimasta ferita nell'agguato di piazza Nazionale, del vicepremier Di Maio, Salvini e Grillo aveva scatenato l'ira del Governatore che aveva inviato ai vari manager di evitare ingressi in corsia alla vigilia del voto.

Intanto la giornata di Grillo in Irpinia continua. C'è stata la tappa all'ex Moscati di Viale Italia, dove il ministro ha visto lo stato dell'ex nosocomio per il quale serve ancora una riattazione e rifunzionalizzazione. Una scelta da fare e subito per trovare una nuova vita nell'ex ospedale di Via Otranto, diventato in pochi anni dalla sua chiusura uno spettrale ricovero per disperati, sede di abbandono e degrado, in pieno centro città.