Voto, alle 19 affluenza al 54,11%. C'è già il primo sindaco Il dato provinciale al 51,24%

Urne aperte da stamane e fino alle 23 di oggi, domenica 26 maggio. Per 45 comuni della provincia di Avellino, compreso il capoluogo, si vota sia per rinnovare i rappresentanti italiani nel Parlamento europeo sia per eleggere il nuovo sindaco e la sua giunta. Un election day che vedrà il contendersi della guida di molti comuni, poco meno della metà. Si vota per il rinnovo dell'amministrazione anche nel capoluogo irpino.E’ Taurano con il 31,77% il comune che alle 12 ha fatto registrare la maggiore affluenza di elettori al voto. Maglia nera per Cassano Irpino con il suo 8,85%.

Secondo i dati registrati dalla Prefettura, consultabili in tempo reale ecco il quadro complessivo comune per comune a mezzogiorno:

AVELLINO 17,40 %

ALTAVILLA IRPINA 12,15%

ARIANO IRPINO 19,58 %

BISACCIA 15,91 %

BONITO 16,16%

CANDIDA 13,41%

CARIFE 20,22 %

CASSANO IRPINO 8,85 %

CASTEL BARONIA 17,35 %

CASTELVETERE SUL CALORE 17,87 %

CESINALI 18,33 %

CHIUSANO DI SAN DOMENICO 15,41%

CONTRADA 21,19 %

GROTTAMINARDA 18,67 %

GROTTOLELLA 17,27 %

MELITO IRPINO 14,69 %

MERCOGLIANO 16,31 %

MIRABELLA ECLANO 15,04 %

MONTECALVO IRPINO 21,48 %

MONTEFUSCO 20,46 %

MONTELLA 13,61 %

MONTEMILETTO 16,96 %

MONTORO 19,67 %

MORRA DE SANCTIS 11,43 %

MOSCHIANO 23,87 %

NUSCO 8,97 %

PAROLISE 18,88 %

PATERNOPOLI 19,34 %

SALZA IRPINA 24,78

SAN MICHELE DI SERINO 17,43 %

SAN NICOLA BARONIA 14,05 %

SAN SOSSIO BARONIA 11,47 %

SANT'ANDREA DI CONZA 11,08 %

SANTA LUCIA DI SERINO 16,96 %

SANTA PAOLINA 20,60 %

SAVIGNANO IRPINO 18,61%

TAURANO 31,77 %

TAURASI 24,79 %

TORRIONI 25,34 %

TREVICO 15,30 %

TUFO 19,65%

VALLESACCARDA 18,92%

VENTICANO 21,29 %

VILLANOVA DEL BATTISTA 17,15 %

ZUNGOLI 19,13%

Alle 19 l'affluenza ad Avellino città è salita al 54,11% mentre il dato provinciale complessivo si attesta al 51,24%.

E c'è già il primo sindaco. Luigi De Nisco a Venticano aveva come avversario solo il quorum, superato abbondantemente già nel pomeriggio con il 58,07%. Il comune della Media Valle del Calore era l'unico, tra i 45 al voto, ad avere un solo candidato. De Nisco è al suo terzo mandato consecutivo