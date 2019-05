Tufo, Donnarumma rieletto primo cittadino Elezioni amministrative 2019, conferma con la lista "Tufo Il Bene Continua"

Nunzio Donnarumma è stato rieletto sindaco del comune di Tufo. Vince la lista "Tufo Il Bene Continua" con 218 voti, pari al 36.89 per cento con 7 seggi. Seconda, per numero di voti, la lista "Siamo Tufo" per Annarita Oliviero (207, 35.03 per cento e due seggi). Poi, Gerardo Bergamasco con "Cambiamenti per Tufo" con 155 voti (26.23 per cento e un seggio) e Fabrizio De Guglielmo detto Pasqualino con "Il Grappolo per Tufo" con 11 voti (1.86 per cento e nessun seggio).