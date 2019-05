Castel Baronia, incredibile: parità assoluta e ballottaggio 438 voti per Martone, 438 per Montalbetti e 7 schede nulle. Si va al secondo turno

Parità assoluta tra Felice Martone e Fabio Montalbetti, tra le liste "Uniti per Castello" e "Viva Castel Baronia": 438 voti, il 50 per cento ed è incredibile ballottaggio nel comune irpino. Candidato sindaco non eletto al primo turno con 7 schede nulle.