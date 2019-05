Montecalvo Irpino, Iorillo rieletto primo cittadino Amministrative 2019, vince la lista "Obiettivo Comune" con il 50.58 per cento

Mirko Iorillo è stato rieletto sindaco del comune di Montecalvo Irpino. Vince la lista "Obiettivo Comune" con 1304 voti (50.58 per cento) e 8 seggi. Giovanni Iorio con "Unione Popolare" si ferma con 715 voti (27.73 per cento e 3 seggi). Per Giuseppe De Cillis e "Consenso Civico" 454 voti (17.61 per cento e un seggio). Nessun seggio per Rosa Caccese e "Montecalvo Irpino": 105 voti e 4.07 per cento.