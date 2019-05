Montefusco, Gaetano Zaccaria è il nuovo sindaco Amministrative 2019, sconfitto il sindaco uscente Carmine Gnerre Musto

Il nuovo sindaco di Montefusco è Gaetano Zaccaria. Sconfitto il sindaco uscente, Carmine Gnerre Musto. Vince la lista di Zaccaria, "Lista Bilancia" con 456 voti, pari al 48.67 per cento, e 7 seggi. La lista per Gnerre Musto, "Insieme per Montefusco", si ferma a 290 voti (30.95 per cento) e ottiene 2 seggi. Un seggio per Domenico Manganiello e la lista "Prima Montefusco" (187 voti, 19.96 per cento, un seggio). Nessun seggio per Maurizio Mostacciuolo (4 voti, 0.43 per cento).