Colpo di scena Ariano, Franza ribalta Gambacorta ed è sindaco Il candidato di centrosinistra, che al primo turno aveva preso il 20 per cento, vince a sorpresa

Colpo di scena ad Ariano Irpino. Enrico Franza batte il sindaco uscente Domenico Gambacorta. La città ha scelto il rinnovamento. Vince la coalizione di centro sinistra, supportata al voto dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, pur non essendo stato sancito alcun patto ufficiale in vista del ballottaggio.

Lo aveva anninciato in ogni rione e contrada della città il giovane Enrico e soprattutto nell'ultimo comizio di piazza: "E' una sfida che vinceremo, perchè questa città vuole voltare pagina dopo anni di mal governo, opere incompiute e disservizi. Siamo donne e uomini appartenenti ad una sola comunità e il compito della politica è ricostruire questa comunità attraverso una proposta politica seria. Vogliamo una nuova Ariano, l’Ariano dei nostri figli e dei nostri nipoti”.

Un grande esplosione di gioia nella sede del partito di via Tribunali, con Franza e i suoi sostenitori che si sono recati in Comune per riconquistarlo simbolicamente. Piazza gremita e in tanti a festeggiare il nuovo sindaco. Così Enrico Franza: “In questi giorni interminabili di campagna elettorale, abbiamo parlato di start up, di acceleratori di impresa, di sportelli per imprenditoria, fondi europei, green economy, Informagiovani. E ancora, corsi di formazioni su agricoltura e artigianato. Insomma, tante cose che sono realizzabili. Ma partiremo dalle piccole cose di cui ha bisogno questa città. Una vittoria libertaria. Abbiamo accolto con piacere l’apertura delle altre forze politiche che ringraziamo. Ognuno rimarrà sul proprio fronte a combattere la sua battaglia ideale, ma questa volta ci ritroviamo accomunati da uno stesso obiettivo culturale e morale e chi oggi è dotato di etica pubblica non può che unirsi a noi in questa lotta ora dai banchi di un consiglio, contro chi ha dimostrato tutto fuorché moralità, etica e senso di responsabilità. Grazie Ariano, da oggi sei una città libera."

Eccola la squadra chiamata a governare la città:

Enrico Franza sindaco

Maggioranza: Enrico Franza, Giovanni La Vita, Mario Iuorio, Luca Orsogna, Generoso Cusano.

Minoranza: Antonio Della Croce, Emerico Maria Mazza, Giovannantonio Puopolo, Federico Puorro, Filomena Gambacorta, Ettore Zecchino, Carmine Ruggiero, Pasquale Puorro, Raffaella Manduzio, Daniele

Così si era concluso il primo turno, domenica 26 maggio

I votanti erano stari 15.085, pari ad una percentuale del 71.98%. Sezioni 25, aventi diritto 20.958 100.00%, votanti 15.085 - 71.98%, voti validi 14.781 - 97.98%, voti nulli 217 - 1.44%, voti bianchi 84 - 0.56%, voti contestati 3 - 0.02%. Scrutinate 15.085 schede su 15.085 (100.00 %)

I candidati sindaco, voti e percentuale erano stati: Mario Iuorio voti: 2910 -19.69%, Generoso Cusano voti 1376 9.31 %, Domenico Gambacorta voti: 7194 - 48.67%, Anselmo Josè La Manna voti: 250 1.69%, Enrico Franza voti 3051 20.64%