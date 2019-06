Voto Avellino, ecco tutti i volti di chi siederà in consiglio Finalmente una opposizione attrezzata per incalzare l'esecutivo

Eccoli, al netto di involontari errori di attribuzione dovuti ai calcoli non facilissimi e rispetto ai quali non c'è (ripetiamo non c'è) l'ufficialità della proclamazione degli eletti, i volti di chi andrà a sedere in consiglio comunale dopo il ballottaggio di ieri.

Due elementi saltano immediatamente agli occhi: ci sono molti volti nuovi, e questo è sempre un bene, tra gli scranni della maggioranza, mentre l'opposizione è potente ed attrezzata per incalzare l'esecutivo. Ci sono veri e propri mastini della casa comunale ai quali sarà difficile sfuggire nel caso di provvedimenti deboli.

Un equilibrio perfetto che porterà a molti scontri ma anche alla garanzia che gli “inciuci” delle passate consiliature dovrebbero andare in archivio.