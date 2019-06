Finanziamenti Psr, Chiusano primo comune in Campania Dalla Graduatoria Unica Regionale il Comune irpino in testa con punteggio 100/100

Il Comune di Chiusano San Domenico si riconferma ancora leader nei finanziamenti regionali, nello specifico per il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) della Regione Campania 2014/2020. Con decreto dirigenziale n. 101 del 10/06/2019 la Regione Campania ha approvato la graduatoria unica definitiva della tipologia di intervento 7.4.1 del PSR. Si tratta in particolare della misura Misura 7 - Sottomisura 7.4.1 "Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attivita' culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura".

Dalla Graduatoria Unica Regionale il Comune di Chiusano è risultato primo in tutta la Campania con un punteggio di 100/100.

Il sindaco Carmine De Angelis esprime la sua soddisfazione per questo ennesimo successo per la sua comunità: “Sono stati finanziati altri 400.000 euro di interventi per la ristrutturazione di edifici da utilizzare per l’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali e l’acquisto di materiali ed attrezzature funzionali all'erogazione dei servizi in questione.”