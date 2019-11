Vallo Lauro, Fratelli d'Italia omaggia Antonio Rastrelli Si è costituito nel mandamento Vallo Lauro il circolo territoriale di Marzano

Si è costituito nel mandamento Vallo Lauro il circolo territoriale di Marzano di Nola di Fratelli d'Italia“Antonio Rastrelli”.

Il Circolo territoriale di Marzano di Nola, come da statuto di Fratelli d'Italia è stato autorizzato dalla dirigenza provinciale, regionale e nazionale.

Inoltre su indicazione avuta dall'assemblea degli iscritti a Fratelli d'Italia del circolo territoriale di Marzano di Nolatenutasi il 19ottobre 2019, la dirigenza provinciale di Fratelli d'Italia ha provveduto a nominare Antonio Moschiano Presidente del circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Marzano di Nola.

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Marzano di Nola denominato “Antonio Rastrelli” si farà promotore di azioni volte a promuovere la partecipazione dei cittadini ivi compreso il mondo dell’associazionismo in tutte le sue espressioni e forme.

I tesserati si riconoscono nella identità Nazionale condividendo i principi della sussidiarietà contro ogni privilegio, assistenzialismo e denigrazione della nostra Patria Italia.

La scelta del nome attribuito al Circolo è stata presa per onorare on. Antonio Rastrelli deceduto pochi mesi fa.

"Rastrelli è stato uno dei grandi della Destra campana e meridionale, fu un innovatore, decisionista coraggioso e lungimirante, da sempre dialogante e rispettoso delle altre forze in campo.

Senza venir mai meno ai principi e ai valori della Destra prima di altri si misurò con la sfida del governo in una stagione difficilissima e complicata. Il suo sarà un esempio da seguire, un modello da imitare."

Gli iscritti hanno come priorità la cura del territorio, l’impegno nel sociale per contrastare la crescente povertà, le attività culturali e progetti per favorire l’occupazione.

Con questi principi enunciati tutti coloro che sono entrati a far parte del nostro movimento si fanno carico di portare avanti con impegno gli obiettivi assunti sul territorio Marzanese e del mandamento Vallo di Lauro.

Il Circolo di Fratelli d’Italia con la sua autonomia gestionale guarda al futuro con crescente ottimismo in previsione delle Regionali del 2020 ed a partire da oggi la nostra presenza sarà un punto di riferimento per tutto quell’elettorato che crede in una destra moderna, liberale e patriottica e siamo ben lieti di accogliere chiunque intende sposare il nostro progetto politico.