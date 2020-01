Ariano, il Psi alla città: "Ora un sostegno forte a Franza" "Vicinanza al nuovo percorso che ancora una volta, lo vedrà protagonista Enrico Franza"

"Enrico Franza, come preannunciato, mercoledì 8 gennaio ha formalizzato le dimissioni da sindaco della nostra città. Noi socialisti riteniamo che si sia trattato di un atto di correttezza e responsabilità nei confronti della cittadinanza." Inizia così la nota a firma della segreteria cittadina del partito socialista italiano a sostegno del sindaco dimissionario Enrico Franza.

"Le elezioni dello scorso giugno ci hanno consegnato un quadro frammentato e contraddittorio, pertanto alle forze politiche presenti in consiglio comunale e allo stesso sindaco Franza si richiedeva una prova di maturità politica eresponsabilità istituzionale. Proprio a questa responsabilità più volte il sindaco si è appellato nell'assise consiliare, quando ha ricordato che la funzione dei consiglieri è quella di suggerire e controllare, mentre al primo cittadino afferisce la sfera del governo.

Per questo motivo era necessario ricercare una sintesi non più nel campo politico ma bensì in quello istituzionale. Di qui la proposta del "Patto per la Città". La risposta a ciò è venuta chiara e forte: prima è emersa una posizione ambigua e opportunista sulle variazioni di bilancio, poi la reiterata bocciatura del bilancio consolidato, un atto che recepiva esclusivamente l'operato della precedentegiuntaa guida Domenico Gambacorta. Un tale atteggiamento di chiusura ha evidenziato l'impossibilità di costruire un qualsivoglia percorso comune, figlio evidentemente della mancata metabolizzazione della sconfitta subita.

Il Partito Socialista, prendendo atto di tale situazione, manifesta la più totale condivisione e sintonia con la scelta coraggiosa e, questa sì, "audace", che ha portato Enrico Franza alle proprie dimissioni ed invita con forza l'intera cittadinanza a sostenere con la propria vicinanza il nuovo percorso che, ancora una volta, lo vedrà protagonista."