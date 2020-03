De Caro: "Denunciare Festa? No, sta facendo il sindaco" Il deputato dem: "Polemiche che non capisco. Festa è autorità sanitaria: giusto ponga questioni"

“Francamente non comprendo in una situazione del genere a cosa servano polemiche e minacce”. Così Umberto De Basso De Caro, ex sottosegretario alle Infrastrutture e deputato del Partito Democratico in merito alla querelle tra la presidente del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio e il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.



La consigliera irpina aveva annunciato di valutare la denuncia per procurato allarme del sindaco in merito alle sue parole sulla situazione irpina e sulla volontà palesata da Festa di acquistare autonomamente i tamponi per verificare il contagio da coronavirs cui sottoporre la popolazione (leggi qui).

De Caro palesando la volontà di smorzare le polemiche in una situazione difficile dichiara di comprendere le questioni poste da Festa:

“Io penso che Festa – spiega De Caro – come autorità locale in materia sanitaria ponga dei problemi di merito e credo che sempre nella sua funzione di sindaco voglia chiedere conto e regione delle attività che si stanno svolgendo al presidio ospedaliero di Avellino. Mi pare sbagliato, in considerazione di questo, arrivare a minacciare denunce”.

Dovute, dunque, in quanto sindaco, le istanze di Festa secondo Umberto DeL Basso De Caro: “Il sindaco sta semplicemente svolgendo il suo ruolo, dovuto, di rappresentanza e di autorità sanitaria locale, non mi pare che stia lanciando allarmi vuoti. Ripeto: sono polemiche che francamente non capisco”.