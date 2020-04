Salvini, appello per il centro Minerva: "Non lasciateli soli" Il leader della Lega interviene sul caso della rsa di Ariano Irpino

“Nessuno abbandoni il Centro Minerva di Ariano Irpino: è isolato dopo la scoperta di più di 20 positivi al virus, che sono in fase di trasferimento. Nella struttura sono rimasti in isolamento tutti gli altri degenti e i lavoratori. La Regione e il governo intervengano: Ariano Irpino è chiusa da un’ordinanza regionale e servono risposte per chi è bloccato e richiede assistenza, a partire dal personale del Centro Minerva che ha bisogno del cambio. Ho sollevato il problema anche col governo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.