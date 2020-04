Fase2, pronto dream team di Festa: arriva anche Raul Caruso Quinta ed ultima nomina nella squadra di esperti per la ripartenza dopo la crisi sanitaria

Il quinto “superesperto” per la fase 2 è stato scelto: si tratta di Raul Caruso, avellinese, docente di Economia Internazionale ed Economia della Criminalità presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 2012 ha conseguito l’abilitazione di professore associato in Politica Economica.

"Prepariamoci a tempi duri, confidando nella capacità degli italiani di tirar fuori il meglio di sé nella difficoltà, ma soprattutto armati di una guida che faccia del buonsenso una qualità primaria - ha dichiarato il docente di origini avellinesi - Ci attende la crisi peggiore degli ultimi 300 anni".

Un curriculum molto fitto, la sua esperienza e le sue competenze riguarderanno essenzialmente le politiche economiche.

Raul Caruso è direttore del Center for Peace Science, Integration and cooperation (CESPIC) di Tirana (Albania). Dal 2009 è anche direttore esecutivo del Network of European Peace Scientists e dirige la sezione italiana dell’organizzazione Economists for Peace and Security.

Raul Caruso, presso la Cattolica è anche membro del consiglio direttivo del Centro studi di economia applicata (CSEA) e nel periodo 2012-2016 ha fatto parte del comitato scientifico del Center for Higher Education Internationalization (CHEI). Direttore della rivista scientifica Peace Economics, Peace Science and Public Policy (USA) fa parte del comitato editoriale della Rivista Internazionale di Scienze Sociali (Italia).



Nella sua carriera di docente, Raul Caruso ha insegnato presso il MIT, l’Hiroshima University, la Central University of Finance and Economics of Bejing, la Warsaw University, la Kazakh Humanitarian Law University e la Novosibirsk State University. È stato insignito di numerosi premi: Stuart Bremer Award (2004); Premio Isimbardi (2011); Emerald Outstanding Author Contribution (2012), Manas Chatterji Award for excellence in Peace Economics and Peace Science (2014); un attestato per l’alto numero di citazioni della propria ricerca del Journal of Policy Modeling (2016); ha inoltre ricevuto la NEPS medal e il Premio Capri nel 2017.

Il Dream team voluto dal sindaco di Avellino Gianluca Festa per pianificare e gestire la fase della “ricostruzione” post crisi sanitaria con la nomina di Raul Caurso dovrebbe essere al completo. La squadra dunque è la seguente: Maurizio Oliviero, rettore dell’Università di Perugia, Gianluca Basile ex commissario dell’Universiade di Napoli 2020, Francesco Sellitto presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Gerardo Capozza Segretario Generale dell’ACI, e il rettore dell’Università Vanvitelli di Napoli, Giuseppe Paolisso. Tutti avrebbero accettato l’incarico a titolo gratuito, stando a quanto ha affermato il sindaco.

La prima riunione operativa del pool di esperti si terrà la prossima settimana. Una giunta “allargata” che dovrebbe includere anche i membri dell’esecutivo di Piazza del Popolo chiamati ad integrare il proprio ruolo con quello degli esperti chiamati dal primo cittadino per immaginare la ripartenza.