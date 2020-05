Prata, sospeso il consiglio comunale: Giannini commissario Arriva il provvedimento della Prefettura

Con provvedimento odierno il prefetto della Provincia di Avellino ha sospeso il Consiglio comunale di Prata Principato Ultra in presenza di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati al sensi dell'art. 141 comma 1 Let B num.3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. In attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento il prefetto al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed assicurare la funzionalità dell'ente ha nominato la dottoressa Ines Giannini vice prefetto aggiunto, commissario prefettizio per la temporanea gestione dell'ente.

Il sindaco Bruno Petruzziello è stato sfiduciato da sei consiglieri (tre di maggioranza e tre di minoranza). Massimo Pio Vassallo, Luigi Ciamillo, Nicola Romano, Lino Barbati,

Valentina Tenneriello e Giuseppe Donadio hanno rassegnato e protocollato le dimissioni mettendo fine a un’esperienza amministrativa iniziata nel 2017.