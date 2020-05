Elezioni ad Ariano: c'è il nuovo coordinamento di Forza Italia Martusciello detta le regole per la prossima consultazione elettorale

L’obiettivo di Forza Italia è quello di rafforzare la propria organizzazione sul territorio provinciale, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

"La città di Ariano Irpino - afferma in una nota il commissario provinciale Fulvio Martusciello - da sempre rappresenta un punto di riferimento importante per il movimento, per i costanti risultati conseguiti negli anni nelle varie competizioni elettorali e per l’impegno profuso dai responsabili locali.

Si ritiene indispensabile, dunque, puntare ad avere un ruolo da protagonisti all’interno della colazione di centrodestra.

A tal riguardo, affido il coordinamento cittadino ad un comitato costituito Domenico Gambacorta, Giovannantonio Puopolo ed Emerico Maria Mazza che fino allo scioglimento del consiglio comunale hanno ricoperto la carica di consigliere comunale, e Claudio Nisco ed Andrea Pisapia, questi ultimi con militanza venticinquennale nel movimento, nonchè presentatori delle liste a sostegno della candidatura alla carica di sindaco espressione di FI nell’ultima competizione elettorale.

Il comitato avrà il compito e la responsabilità di comporre la lista di partito per le prossime elezioni amministrative, mettendo in atto tutte le iniziative che riterrà opportune, finalizzate alla creazione di una coalizione espressione del centrodestra."