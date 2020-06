"Festa è indifendibile. La Lega argine ai bluff di De Luca" Il senatore Ugo Grassi in un'intervista a tutto campo

Anche ad Avellino centrodestra in piazza contro il Governo. Lega e Fratelli d'Italia, con l'adesione di Forza Italia, in un flash mob con tanto di inno di Mameli.

“C'è un problema di tenuta dei principi fondamentali della carta costituzionale da parte di questo governo – tuona il senatore del Carroccio Ugo Grassi - Conte ha chiesto solo collaborazione senza mai concederla, basti pensare che nella preparazione del Decreto Liquidità su 200 emendamenti proposti dalla Lega ne ha accolto solo uno”.

Intanto venerdi arriva in Irpinia il leader Matteo Salvini, visita che segna la ripartenza del partito in provincia di Avellino. “Le vicende giudiziarie sono del tutto alle spalle – prosegue Grassi - Questa è una Lega che guarda al futuro, totalmente rinnovata e che ha il faro della legalità nel suo programma e la presenza di Salvini è un nuovo inizio per questa terra".

Ma lo sguardo è già alle prossime regionali. "E' fondamentale l'unità del centrodestra per esprimere un candidato condiviso e contrastare lo strapotere solo mediatico di De Luca che peraltro ha iniziato la sua fase discendente, il suo operato è solo un bluff per coprire 5 anni di cattiva amministrazione regionale".

Chiusura sul caso Festa. “Il sindaco è indifendibile. Può capitare di sbagliare nella vita ma la cosa più grave è stata quella di arrampicarsi sugli specchi nelle televisioni di tutta Italia cercando giustificazioni indifendibili. L'unica cosa che avrebbe dovuto fare era scusarsi. Questo è un sindaco inadeguato e credo sarebbe stato giusto dimettersi”.