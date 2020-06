Salvini ad Avellino, le sardine: "Scegliamo l'indifferenza" "Contro il populismo di destra invitiamo ad'uazione di protesta inversa"

"Il 5 giugno alle 17:00 Matteo Salvini sarà ad Avellino per inaugurare la nuova sede della Lega Nord. In tanti ci avete chiesto di preparare un'azione tesa a contrastare la sua visita. Conosciamo benissimo i linguaggi di odio che i sostenitori del carroccio usano come strumento per ottenere consensi e le fake news create ad arte per strumentalizzare i fatti politici. Per questo motivo non vogliamo cadere nella rete della propaganda salviniana dando pubblicità gratuita manifestando eventuali azioni di dissenso". Così si legge sulla pagina social del movimento delle Sardine irpine d'Irpinia che alla vigilia della visita del leader della Lega ad Avellino (prevista per venerdi alle 17 per inaugurare la nuova sede del partito) scelgono di non scendere in piazza per protestare ma invitano tutti ad un'azione di ribellione insolita, inversa.

"Il 5 giugno non commentate e non condividete nessuna notizia inerente Salvini e la sua visita ad Avellino ma semplicemente salvate questa immagine e condividetela con l'hashtag #avellinononsilega. Vi preghiamo quindi di non cadere nella trappola di commentare chi, con sciocche provocazioni, crede che il popolo avellinese e campano si sia dimenticato delle parole contro i meridionali che hanno contraddistinto la politica di Salvini e della Lega Nord in questi ultimi anni, prima della giravolta sovranista e populista".