Lettera aperta a Salvini: "Ti sei dimenticato di Avellino" L'ex coordinatore provinciale della Lega, Marco Pugliese, chiede risposte serie ai leghisti irpini

"La nostra terra, l'Irpinia, ha bisogno di risposte politiche concrete e costruttive e non di passarelle e di selfie leghisti a scopi elettorali!"

E' quanto chiede l' ex Onorevole Marco Pugliese, fondatore ed ex coordinatore provinciale dal 2016 al 2018 della "Lega Noi con Salvini" al segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, in occasione della sua visita ad Avellino.

"Il segretario leghista non puo' non ricordare che la Lega, nella nostra provincia alle scorse politiche del 2018, ottenne il risultato piu' alto della Regione Campania col 6,8%, addirittura triplicando i voti presi nella provincia di Napoli. Ed è ancora piu grave che Salvini, dopo piu' di due anni, non dia ancora una risposta politica e concreta "pubblica" ai militanti irpini e del sannio, sul seggio elettorale "negato" al collegio proporzionale Avellino-Benevento alla Camera dei Deputati.

Tutta la classe politica ed istituzionale locale e nazionale sa benissimo che il collegio proporzionale Avellino-Benevento avrebbe dovuto avere 5 seggi per legge costituzionale. Come mai ne abbiamo avuti 4? A Salvini inoltre chiedo, visto che è stato anche Ministro degli Interni, come mai il Collegio proporzionale di Salerno che per legge doveva avere 7 seggi ne ha avuti 9? E guarda caso tra i due in piu' "eletti erroneamente" e con molti voti in meno c'è anche l' On.Cantalamessa!

Salvini sa benissimo che la Lega della nostra provincia ha presentato un ricorso elettorale contro questo clamoroso errore, alla Giunta delle Elezioni alla Camera dei Deputati. Perche' allora il capogruppo Lega in Giunta On. Marco Maggioni tace rispetto a questo ricorso elettorale? - chiede ancora Pugliese - Salvini sa che il suo partito pur di tutelare l'ex coordinatore regionale Cantalamessa (candidato in 5 collegi proporzionali e 1 maggioritario della Campania) e in tutti e sei i collegi SCONFITTO, ha dovuto calpestare la logica piu' democratica dell'elezione diretta di un rappresentante territoriale nelle Istituzioni. Salvini sei stato al Governo per quattordici mesi e nonostante Avellino sia stata la provincia campana che ti ha portato piu' consensi elettorali te ne sei letteralmente dimenticato. Allora, per una volta, dai una risposta seria ai leghisti di Avellino e provincia che, nonostante tutto credono ancora in te. Smettila con selfie, passarelle, commissari e transfughi dei 5 stelle,altrimenti a breve non ti credera' piu nessuno" conclude Marco Pugliese.