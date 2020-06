"Avellino merita di più. Salutatemi il sindaco" Il leader del Carroccio: "De Luca e De Mita hanno fatto già abbastanza danni"

Bordate contro De Luca, De Mita e il sindaco Festa. Matteo Salvini è arrivato ad Avellino per inaugurare la nuova sede del Carroccio in via Stanislao Esposito. “Avellino merita un futuro migliore. Mi è dispiaciuto moltissimo per le immagini che abbiamo visto negli ultimi giorni. Cori selfie, di sindaci in giro a far casino ce ne sono gia' abbastanza. Salutatemi il sindaco, è un tipo un pò strano. La prossima volta che torno ad Avellino farò due passi a piazza Kennedy per incontrare spacciatori e casinisti”. E ancora: De Mita e De Luca hanno fatto abbastanza danni, è ora che vadano in pensione. Il totocalcio dei nomi dei Mastella e degli altri che si mettono insieme lo lasciamo agli altri. Non vogliamo certi personaggi nella Lega. Noi ci occupiamo di rifiuti, della sanità, qui vogliamo farlo sui problemi del Moscati, dell’ospedale di Solofra e anche delle infrastrutture che mancano. C'è da portare subito l'alta velocità”. Chiusura sul candidato alle regionali. "Ancora pochi giorni e saprete chi è. Maresca? Lo stimo, lo apprezzo ma lo seguo a distanza".