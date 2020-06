Avellino, Martusciello nominanuovi commissari di Forza Italia Continua riorganizzazione voluta da Berlusconi in Irpinia

Fulvio Martusciello, chiamato da Berlusconi a coordinare il partito in provincia di Avellino, continua la riorganizzazione di Forza Italia. Sabatino Russo sarà commissario a Rotondi, Saverio Russo commissario a Roccabascerana,

Carmine Palluotto commissario Forza Italia a San Martino Valle Caudina, Avv Michele Florimo di Pietradefusi al Comitato provinciale, Giuliana Franciosa Responsabile provinciale Azzurro Donna Avellino,

Vincenzo Iuliano Commissario a Cervinara. Domenica ad Ariano ci sarà l'assemblea degli iscritti e simpatizzanti" - ha dichiarato in una nota Fulvio Martusciello Commissario Forza Italia in provincia di Avellino.