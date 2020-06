M5S. Bochicchio la più votata. Ciampi, Testa e Sarno candidati Il poker dei candidati alle regionali per Valeria Ciarambino presidente

Il M5s in Irpinia sceglie Valeria Ciarambino, che con 2406 voti è in corsa, per il Movimento, per diventare Governatore della Campania.

Poche ore addietro sono stati forniti dalla piattaforma Rousseau anche i dati sulle consultazioni on line che a febbraio decretarono le candidature al consiglio. Per l'Irpinia il poker è servito. La più votata è stata Carmen Bochicchio, riferimento del Meetup Avellino, vicina alla deputata Maria Pallini, con 230 voti. Il secondo più votato è stato l’ex sindaco del capoluogo Vincenzo Ciampi con 163 voti, il terzo candidato è Generoso Testa con 141 consensi, mentre all’ultimo posto utile si è piazzata Maura Sarno con 125 preferenze. Tra i non eletti troviamo quindi: Giovanni Varallo (113 voti), Giovanbattista Capozzi (60), Francesco Cantalupo (53), Sara Spiniello (50), Luciano Giorgione (49), Vincenzo Evangelista (44), Marco Picariello (41), Massimo Mingarelli (40) e Pietro Maietta (10). «230 volte grazie dice Bochicchio -.

Ringrazio gli attivisti di Avellino e dell'Irpinia, terra che amo profondamente, per avermi regalato questo bellissimo risultato! Oggi, come il 20 febbraio, giorno delle votazioni on line sulla piattaforma Rousseau, percepisco una energia positiva ed è quello di cui abbiamo bisogno soprattutto in questo periodo di profondi cambiamenti e grandi difficoltà. Gli ultimi mesi vissuti hanno mutato la percezione di noi, del mondo e di noi nel mondo, ma una cosa si è rinsaldata: la necessità, cioè, di "essere comunità" con valori condivisi ed una visione partecipata del futuro. Con la scelta di Valeria Ciarambino quale candidata alla Presidenza della Regione Campania abbiamo concluso il primo step. Ora inizia un altro percorso, difficile ma esaltante, che ci vedrà tutti protagonisti di una nuova pagina da scrivere insieme per la nostra Irpinia e la Campania. Ringrazio il MoVimento 5 Stelle per l'opportunità che mi ha dato di mettermi al servizio dei cittadini con questa mia prima candidatura arrivata dopo 8 anni di impegno sui territori.Con coraggio io ci sono!».



Il già sindaco di Avellino Ciampi dice: Sono soddisfatto di questo riconoscimento, che si basa sulla fiducia nella mia storia personale condivisa con tanti amici sui percorsi della cittadinanza attiva, della partecipazione e della trasparenza.

Ho messo sempre la mia persona a disposizione di un progetto culturale prima ancora che politico.

"Sono stato candidato già cinque anni fa alla Regione - ricorda Ciampi -. Ho avuto l'onore, di essere stato il primo sindaco del Movimento di un capoluogo di provincia del Sud Italia. Di questo ringrazio, ancora, gli avellinesi, gli attivisti e gli amici della lista 5 stelle. E oggi - con queste esperienze alle spalle - propongo, ripresentandomi, un'idea di Campania e di cambiamento basata sulla valorizzazione delle risorse ambientali, sulla promozione dell'innovazione per rispondere alla richiesta di lavoro di tanti giovani irpini, sul rilancio del turismo e della cultura locale". Ciampi non teme la corazzata di 16 liste a sostegno di De Luca: "Gli ostacoli posti al nostro progetto, come al Comune di Avellino con decine di liste contrapposte alla nostra, e ora alle regionali con le accozzaglie elettorali che tornano a profilarsi, non hanno mai fermato la nostra spinta ideale.

La mia, anzi la nostra, è una vittoria di coloro che al Comune hanno sostenuto coerenza e valori e che da anni rispondono alle richieste di cambiamento che vengono dai quartieri periferici, dai comuni della provincia abbandonati e presi al laccio delle promesse dei politicanti che oggi stanno con De Luca e ieri stavano con Caldoro".Ciampi è pronto alla sfida e annuncia.

Voglio parlare con le parole della gente che incontro al bar e ai mercati nel mio ufficio e per il Corso. Loro mi hanno dato la forza di andare avanti fino ad oggi e mi hanno sostenuto. A loro devo questo mio nuovo impegno per l'Irpinia e per il Movimento. Oggi ci credo più di sempre. Agli amici del Movimento, agli irpini, chiedo un grande aiuto, uno sostegno orgoglioso. Possiamo farcela".