Calitri, inaugurato il circolo di Centrodestra Eletto Pietro Russo segretario

In concomitanza con le prossime elezioni comunali e non solo, a Calitri è stato aperto dallo scorso mercoledì 10 giugno il Circolo Civico di Centro Destra. Tutti i componenti hanno votato il direttivo, eleggendo come segretario Pietro Russo, già ex portavoce cittadino della Lega con il precedente coordinamento provinciale. Russo ha lasciato il partito di Salvini a causa dei forti dissapori con il Senatore Pasquale Pepe, attuale commissario del carroccio in Irpinia. Le prime parole del neo segretario: “Dopo l’esperienza con la Lega, abbiamo inteso dar corpo e continuità ad un progetto politico di centro destra, una casa in cui accogliere tutti i calitrani che si rivedono in questo modo di fare politica, indipendente dai partiti. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto fiducia in me, e siamo pronti ad accogliere tutte le proposte utili per il bene del paese e di tutti i cittadini”.