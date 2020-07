Pd, Cennamo ancora commissario: "Ora il Congresso" Il segretario nazionale Zingaretti ha rinnovato l'incarico

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti ha rinnovato l’incarico al commissario provinciale ad Aldo Cennamo per condurre il partito al Congresso, probabilmente dopo l'appuntamento delle Regionali.

“Concluso positivamente il tesseramento 2019, l’intervenuta emergenza nazionale per il COVID-19 non ha consentito il raggiungimento di tale traguardo nei tempi programmati – scrive in una nota Zingaretti - Vi comunico, pertanto, d’aver rinnovato l’incarico ad Aldo Cennamo affinché nella fase successiva alle imminenti elezioni regionali avvii l’iter congressuale per l’elezione del nuovo Segretario e dei nuovi organismi provinciali”

Il commento di Cennamo: "Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Segretario Nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, per l’apprezzamento del lavoro sin qui svolto e la rinnovata fiducia per il prosieguo del mio incarico. Confermo - conclude Cennamo - il mio convinto impegno di proseguire e concludere il lavoro avviato al fine di garantire, con il massimo di rigore e trasparenza, lo svolgimento dei lavori congressuali e l’elezione dei nuovi organismi dirigenti del Pd Irpino”.