Amministrative 2020, nasce "ArianoConvincente" L'idea porta la firma di ex amministratori e professionisti della città

Dall’iniziativa di un gruppo di ex amministratori e di professionisti è nata l’idea di dar vita ad un nuovo gruppo politico “ArianoConvincente” che parteciperà alle prossime elezioni amministrative.

"In particolare - si legge in una nota - l’“amaro” lascito dell’ultima amministrazione e i traumi residuati dall’abbandono che la nostra Città ha conosciuto durante il periodo del covid-19, hanno determinato, nelle intenzioni dei fondatori, la necessità di mettere in campo forme di aggregazione che consentano la reale possibilità di confrontarsi sui temi vitali per l’interesse della collettività e di condividere la responsabilità delle scelte senza delegare a decisioni verticistiche ciò che invece dovrebbe provenire dalla voce e dal coraggio di tutti gli arianesi.

L’intenzione - prosegue il comunicato - è quella di fungere da stimolo per tutti coloro che intendano confrontarsi sull’idea di futuro che viene immaginata per Ariano e sui modi con cui realizzare tale idea.

In questo momento storico, la classe dirigente arianese, deve avere l’ambizione non di indicare un nome piuttosto che un altro come candidato sindaco, ma di trovare le soluzioni comuni ai problemi economici e sociali che attanagliano la città ed affidare la gestione delle criticità a chi, fra tutti, ha l’umiltà, la buona volontà e le conoscenze necessarie per rappresentare tutti noi."