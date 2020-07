SìAmo Ariano si presenta alla città Amministrative 2020

SìAmo Ariano è al lavoro su un pacchetto di proposte finalizzato a dare spessore ad un settore strategico per l’economia di un territorio eppure troppo spesso trascurato. Valorizzazione dei musei, del castello e della tradizione della ceramica, una programmazione di eventi di spessore pensata per tutto l’anno e non soltanto in vista della realizzazione del cartellone estivo, identificazione di un possibile target di turisti e di pubblico da far confluire sul Tricolle, in relazione all’offerta enogastronomica e a quella legata agli eventi, nuove opportunità di lavoro nell’ambito dei servizi culturali, progettazione europea, catalizzare investimenti nel settore culturale: sono soltanto alcuni degli aspetti alla base della proposta di SìAmo Ariano. «Ci rivolgiamo agli organizzatori delle principali manifestazioni del territorio, come ad esempio Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine, Ariano International Film Festival, Ariano Folkfestival, Classicariano, Raduno delle Ferrari, che intendiamo riportare ad Ariano, alle compagnie teatrali locali, alle associazioni, ai professionisti e ai docenti, a quanti operano nei servizi culturali e di promozione territoriale: vogliamo far brillare Ariano oltre i confini provinciali insieme a voi»