Ciarambino: "No al biodigestore, sì agli investimenti green" La candidata grillina a Palazzo santa Lucia ha iniziato la sua campagna elettorale in Irpinia

“Il Movimento Cinque Stelle è l'unica alternativa ai fallimenti di de Luca e Caldoro”. La candidata pentastellata alla presidenza della regione Valeria Ciarambino è sbarcata ad Avellino per presentare i candidati locali della lista: l'ex primo cittadino Vincenzo Ciampi, Maura Sarno Generoso Testa e Carmen Bochicchio. "con noi i campani possono dare discontinuità. I miei competitor hanno già guidato Palazzo Santa Lucia dimostrando quello che non sanno fare”.

Il discorso si sposta subito sui temi locali a cominciare dall'ambiente secco no al biodigestore di Chianche. “E' come autorizzare un impianto nelle terre del Chianti. C’è ancora margine per salvare le Terre del Greco.

E poi la sanità, il suo cavallo di battaglia: "basta con lo smantellamento degli ospedali nelle aree interne. chi di noi durante il lockdown non hai invidiato chi viveva nei borghi di questa provincia. il ripopolamento passa attraverso digitalizzazione e investimenti green. Con il lockdown si sono accesi i riflettori sulle aree interne. Qui bisogna valorizzare e non sfruttare".