La Stella entra nella Lega: "Basta clientelismo" E il Carroccio in Irpinia riparte da Zes e oro blu

La Lega abbraccia Oreste La Stella. E' ufficiale il tesseramento del presidente della Camera di Commercio, avvenuto a margine di una conferenza stampa dei senatori Pepe e Grassi.

Un'adesione che La Stella ci tiene a precisare "non è viatico per la candidatura alle regionali". In attesa di capire se è solo pretattica il numero uno dell'ente camerale spiega le ragioni della sua adesione.

“In Irpinia troppe cose non vanno perché c’è ancora un retaggio del vecchio clientelismo. Prima si pensava di risolvere i problemi del territorio dando posti pubblici senza premiare la meritocrazia. La vera sfida è rilanciare il privato che deve andare avanti senza scontrarsi con la burocrazia".

La conferenza di Pepe e Grassi convocata per parlare di come rilanciare l'Irpinia. “Due elementi saranno il nostro cardine - spiega Pepe - le Zes e l'acqua".

Per Grassi centrale sarà anche la sanità. "De Luca si è giovato di una condizione particolarmente fortunata. Non credo che il Covid abbia risparmiato il Meridione perché siamo stati più bravi. De Luca ha solo cavalcato questa situazione. La Regione Campania ha da sempre una sanità in crisi e il governatore l’ha solo peggiorata".