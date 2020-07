"Lonardo si è sospesa da Fi ma non molla la sedia da senatore" Botta e risposta tra Fulvio Martusciello e Sandra Lonardo tra manifesti e polemiche

Un continuo botta e risposta nelle ore che si susseguono tra note stampa, agenzie e dichiarazioni al vetriolo. Dalla partecipazione di Sandra Lonardo ad un incontro elettorale a supporto della candidatura del governatore uscente De Luca, fino all’uscita dal partito di Forza Italia della stessa, con sullo sfondo le dichiarazioni al vetriolo del commissario provinciale irpino di Fi, Fulvio Martusciello.

Martusciello: Lonardo e la campagna elettorale per De Luca

“La Lonardo si sospende dalle sue parti anatomiche nel senso che rimane incollata alla sedia di senatore avuta da Forza Italia mentre il suo corpo va a far campagna per De Luca”. Lo afferma in una nota Fulvio Martusciello, europarlamentare di ForzaItalia che già nel pomeriggio aveva bacchettato la Lonardo.

Un manifesto di un appuntamento elettorale aveva fatto scoppiare la polemica in Forza Italia, con la senatrice Sandra Lonardo che aveva deciso di sospendersi dal partito di Berlusconi e rispettare l'impegno preso per domani pomeriggio a Castelfranci nel sostenere suo marito Clemente Mastella a presentare la lista "Noi Campani" alle prossime regionali in appoggio al governatore uscente Vincenzo De Luca.

Il manifesto

Il manifesto con l'elenco degli interventi ha scatenato la reazione di Fulvio Martusciello, che in provincia di Avellino e' commissario provinciale di Forza Italia. "Sandra Lonardo si sospenda dal partito - ha scritto in una nota nel primo pomeriggio non appena sono stati diffusi i manifesti dell'iniziativa elettorale in Alta Irpinia - Forza Italia appoggia Caldoro e non De Luca". L'anomalia risiederebbe a detta di Martusciello proprio in questo passaggio: la senatrice Lonardo e' ancora una tesserata di Forza Italia, ma la lista dell'ex guardasigilli del governo Prodi appoggera' il presidente della Regione uscente.

Lonardo risponde

"I continui attacchi di Fulvio Martusciello nei miei confronti - si difende cosi' Sandra Lonardo - nonostante la linea fosse concordata, mi inducono ad autosospendermi dal partito. Peraltro e' da tempo che in Campania c'e' confusione nella strategia e una incredibile subalternita' alla logica sovranista della Lega. Se Martusciello anziche' aprire guerre quotidiane con tutti, analizzasse le ragioni del disfacimento di Forza Italia in Campania si renderebbe conto che la mia scelta e' obbligata".

Bernini: Lonardo in Senato presenza importante e stimata

"In questi due anni di lavoro di squadra insieme, il gruppo di Forza Italia al Senato ha avuto in Sandra Lonardo Mastella una presenza importante e stimata - commenta la capogruppo di Fi in Senato Annamaria Bernini -.

Abbiamo condiviso tante battaglia che la senatrice Lonardo ha condotto insieme a tutti noi con un impegno impeccabile e con profonda sensibilita' politica. Il contribuito di idee di Sandra, anche nei momenti di confronto interno, e' sempre stato preziosissimo e sono certa che continuera' ad esserlo. Il gruppo Forza Italia al Senato e' e restera' la sua casa. Sandra e' un punto di riferimento autorevole del quale non possiamo privarci. Insieme abbiamo ancora tante iniziative da intraprendere al Senato e nell'interesse del Paese".