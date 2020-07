Regionali, il movimento di Mastella anche ad Avellino Noi Campani organizza la lista, forze civiche in campo per le aree interne

Si è riunita oggi la direzione provinciale di “Noi Campani” per definire la composizione della lista da presentare in occasione dell’imminente tornata elettorale regionale. "Le candidature messe in campo provengono dal mondo delle professioni e dalla società civile. Si tratta di persone che nelle rispettive comunità hanno sempre dimostrato vicinanza e impegno verso le necessità del territorio - Si legge in una nota stampa - Ciascuna, con il proprio contributo professionale e sociale è altamente rappresentativa delle buone pratiche civili. L’Irpinia e le aree interne della Campania soffrono ormai da anni di un’inadeguata rappresentanza sia a livello parlamentare che consiliare in seno all’assise regionale. Per troppo tempo la nostra provincia è stata ai margini del grande sviluppo, dovendosi accontentare di piccoli progetti che l’hanno resa ancora più vulnerabile e depauperando, di fatto, le nuove generazioni del futuro"

"L’Irpinia continua a svuotarsi, la mancanza di lavoro e di prospettive pone dinanzi ai giovani l’unica prospettiva possibile che è quella di andare via - continua la nota di Noi Campani - Allo stesso tempo, gli anziani non godono di attenzione per far si che la propria vita sia qualitativamente eccellente. Alle inefficienze delle istituzioni supplisce il mondo del volontariato laico e cattolico che spesso si fa carico di storie e vicende personali. “Noi Campani”, forte dei valori della solidarietà e dei diritti, intende portare all’interno dell’esperienza di governo di Vincenzo De Luca l’attenzione per le aree interne e la valorizzazione delle piccole e medie comunità. Per questo motivo, ha scelto dei nomi che godono di stima personale e che vivono la politica come impegno disinteressato. Avvicinandosi la sfida elettorale, “Noi Campani” intende incontrare le persone per illustrare il proprio progetto e avviare una campagna di ascolto che continuerà ben al di là dell’appuntamento elettorale. Nei prossimi giorni verrà definita anche la presentazione ufficiale dei candidati ad Avellino insieme al Segretario nazionale On. Clemente Mastella" conclude la nota.