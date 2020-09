Franza: "Una rottura definitiva con il passato è necessaria" Una nuova pagina, che abbia il sapore della speranza

Il candidato del centrosinistra: occorre fare rete con tutte le realtà, per far sì che Ariano possa essere punto di riferimento per le tante eccellenze esistenti nella macro-area “Ariano deve risollevarsi attraverso un meccanismo di solidarietà e coesione territoriale”. Così Enrico Franza alla cittadinanza, nel doppio incontro di contrada Camporeale e rione Martiri.

Dopo avere affrontato il tema della defiscalizzazione e dell’aiuto all’imprenditoria, il candidato del centrosinistra si concentra sul recupero del ruolo di Comune capofila del circondario: “Ariano deve essere il Comune guida della macro-area denominata Area Vasta. Abbiamo il diritto di rivendicare questo ruolo, ma abbiamo il dovere di dimostrare di esserne all’altezza”. Per fare ciò, secondo Franza è necessario pensare alla creazione di un organismo unico e pubblico “che risponda alle esigenze del territorio, consentendo la centralizzazione dei servizi ad Ariano”.

Una rottura definitiva con il passato è necessaria per un effettivo rilancio: “Ci troviamo di fronte ad una proposta politica, quella avversaria, che vuole far credere di essere in grado di risolvere i problemi irrisolti da vent’anni, facendo passare come responsabile la nostra amministrazione, che ha avuto una vita di soli sei mesi”. Franza indica la mancata realizzazione della strada Manna-Camporeale come esemplificativa di ciò che non è stato fatto. A tale proposito “restiamo convinti che bisogni nominare un commissario straordinario, che faccia luce su questa opera non compiuta, in modo che ognuno si assuma, poi, le proprie responsabilità”. Il richiamo alla responsabilità viene fatto anche in relazione a ciò che “deve guidare ogni politico ma anche ogni cittadino, che con la politica deve essere un tutt’uno e non limitarsi a compiere un atto di mera delega”, per far sì che la città di Ariano abbia “il coraggio di tornare ad essere ambiziosa. Dobbiamo creare una banca di competenze, esperienze e professionalità, perché ognuno dia il suo apporto per la crescita della città, senza dovere ricorrere, come vorrebbe fare il centrodestra, a mutui e prestiti”, ma piuttosto mediante la creazione di spazi di co-working, il rafforzamento della rete museale, la valorizzazione dei prodotti, come l’olio di ravece.

“Non dobbiamo indebitare il Comune – spiega - ma bisognerà intercettare ed impiegare bene i tanti fondi che verranno erogati, mettendoli accanto alle scommesse imprenditoriali fatte dai privati. In questo modo si farà sistema e si crescerà insieme”. L’ente locale, dovrà, in altre parole, “essere intermediario tra imprese e talenti, cosa mai fatta dalla politica del passato”.

La coalizione di centrosinistra ha energie e progetti innovativi, e, in caso di vittoria, ci sarà una maggioranza solida, con un consiglio comunale rinnovato quasi totalmente. “Dobbiamo essere disposti a leggere una nuova pagina, che abbia il sapore della speranza – conclude Franza -. Vi chiediamo il voto per il futuro, dato a una nuova squadra che con umiltà chiede di costruire le condizioni perché tutti insieme ci si possa confrontare, guardare negli occhi, e dirsi, come tra amici, che cosa si può fare. Un voto per far sì che a vincere non sia solo il candidato del centrosinistra, ma perché vinca Ariano”.

Questa sera Enrico Franza incontrerà gli elettori in contrada San Liberatore (ore 19,30, presso il Circolo Polivalente) e contrada Manna (ore 21,00, nei pressi della scuola elementare).