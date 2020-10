Ballottaggio Ariano, le sardine irpine tifano per Franza Il movimento lancia un appello al voto per il candidato di centrosinistra

"In un contesto nazionale e territoriale sempre più complesso noi Sardine d’Irpinia non possiamo che prendere posizione coerentemente con quelli che sono i nostri valori fondanti. I cittadini della seconda città più importante della nostra provincia, Ariano Irpino, nelle prossime ore saranno chiamati un’altra volta alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Nel primo punto del nostro manifesto valoriale citiamo espressamente il protagonismo delle cittadine e dei cittadini e promuoviamo la cittadinanza attiva come pratica politica. Apprezziamo anche la politica che utilizza un lessico appropriato, che riconosce l’importanza dei toni e dimostra rispetto nei confronti delle persone e delle istituzioni. Per questo motivo facciamo appello ai cittadini del tricolle chiedendo loro di supportare Enrico Franza nel ballottaggio di domenica e lunedì".

Così in un comunicato stampa il coordinamento provinciale del movimento delle Sardine che prende ufficialmente posizione in vista del ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco ad Ariano Irpino domenica e lunedi prossimi. Le sardine spiegano il motivo della scelta:

"Franza si contrappone al candidato della destra il quale meno di un mese fa, in una piazza presa in ostaggio, si presentò al cospetto degli elettori al fianco di Salvini. Al fianco di una Lega Nord che per 30 anni ha denigrato il meridione ed al fianco di Fratelli d’Italia la cui leader ha usato la triste vicenda dell’ospedale Frangipane solo per poterci speculare politicamente, salvo poi fare marcia indietro annullando una visita che non avrebbe avuto nessun rispetto nei confronti dei tanti morti che la comunità ha pianto negli ultimi mesi. Condividiamo appieno la proposta politica di Enrico Franza; l’offerta politica del candidato sindaco della coalizione di centrosinistra si è dimostrata capace di dialogare con tutte le realtà associative, civiche ed istituzionali, senza discriminazioni e pregiudizi. Siamo convinti che Enrico Franza sia una persona responsabile con una squadra competente alle spalle. Per questo motivo crediamo che sia la scelta migliore per Ariano Irpino. Buon voto libero, Ariano!" conclude la nota del gruppo 6000 Sardine d’Irpinia