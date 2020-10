Ballottaggio al comune di Ariano: i numeri del duello E' la sfida più attesa degli ultimi 25 anni sul tricolle

Quella tra Enrico Franza e Marco La Carità è considerata la sfida più attesa degli ultimi 25 anni ad Ariano Irpino. Duelli elettorali ce ne sono stati nel corso delle varie consiliature, ma nessuno è stato così acceso e particolarmente sentito come quello di quest’anno tra i volti mascherati dei vari sfidanti e tifoserie in tempi di pandemia.

I bene informati dicono che non accadeva dal 1995 quando fu eletto sindaco il compianto Erminio Grasso all’età di 72 anni, in un anno particolarmente convulso e rocambolesco per l’apertura della discarica di Difesa Grande. Da allora se ne sono succeduti di sindaci, ballottaggi e commissari prefettizi. L’ultimo in ordine di tempo a fine gennaio 2020, Silvana D’Agostino nominata dal prefetto Paola Spena per la temporanea gestione del Comune, dopo la sospensione del consiglio a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco Enrico Franza, divenute efficaci ed irrevocabili. Ente che da lunedì prossimo si appresta ad ospitare il nuovo padrone di casa, il nuovo sindaco della città di Ariano.

I numeri

20862 gli elettori chiamati alle urne. I voti validi nel primo turno sono stati 14.620 con 94 schede bianche, 163 nulle e 1 contestata in 25 sezioni. Giovanni La Vita ha ottenuto 1473 preferenze pari al 10,08%, Marcello Luparella 3028 pari al 20,71% (entrambi fuori dai giochi), ed Enrico Franza 5829 con il 39,87% contro Marco La Carità 4290 pari al 29,34%. E’ da questi numeri, senza apparentamenti sia dall’uno che dall’altra parte che la tanto attesa sfida di Ariano si appresta a tagliare il nastro di partenza.