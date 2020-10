Ballottaggio ad Ariano: avvio con affluenza scarsissima La gente prende tempo. Ecco la prima rilevazione

E' scarsissima l'affluenza in queste prime ore di voto ad Ariano Irpino per l'elezione del sindaco della città, nel ballottaggio che vede come protagonisti Enrico Franza e Marco La Carità. La gente prende tempo. Sezioni tutte in sucurezza, volontari in campo ovunque e massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, costrette ad allontanare spesso politici all'ingresso dei seggi la cui presenza risulta essere fastidiosa ed elemosinante. E' successo anche nel pomeriggio di ieri, alla vigilia del voto in alcuni rioni della città, in barba ad ogni silenzio elettorale, dove è stato richiesto l'intervento della Polizia.

La prima rilevazione dei votanti è questa: 2.681 votanti su 20.862 elettori, 12,85 % alle 12.00 di oggi, domenica 4 ottobre.

Si ricorda che il voto si può esprimere fino alle ore 23,00 di oggi e domani lunedì 5 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Il comune inoltre ricorda anche che presso l'ufficio elettorale palazzo degli uffici in via prolungamento Marconi telefono 0825.875431 - 0825.875212 - 0825.875210, è possibile richiedere eventuale duplicato della tessera elettorale:

Per smarrimento, previa presentazione di denuncia presso i competenti uffici di pubblica sicurezza, per deterioramento o esaurimento degli spazi destinati all’apposizione del timbro, previa presentazione della tessera originaria.

E’ possibile anche prenotare il servizio navetta per coloro che intendono esercitare il proprio diritto di voto e sono impossibilitati a raggiungere il seggio elettorale autonomamente, contattando i seguenti numeri:

0825.875121 – 0825.875212 – 0825.875210 oppure al numero di cellulare 338.1873212. I dati elettorali sono consultabili sul sito della Prefettura di Avellino. Prossima rilevazione votanti alle ore 19,00.

20862 gli elettori chiamati alle urne. I voti validi nel primo turno sono stati 14.620 con 94 schede bianche, 163 nulle e 1 contestata in 25 sezioni. Giovanni La Vita ha ottenuto 1473 preferenze pari al 10,08%, Marcello Luparella 3028 pari al 20,71% (entrambi fuori dai giochi), ed Enrico Franza 5829 con il 39,87% contro Marco La Carità 4290 pari al 29,34%.