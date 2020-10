Franza apre al dialogo e dedica la vittoria a suo zio Luigi "Lavoreremo per bene di Ariano"

“Sarò fedele agli impegni assunti in campagna elettorale, aprendo a quel dialogo politico che ho sempre sollecitato, e dal quale occorre partire per il bene della città”.

Sono le prime parole pronunciate dal neo sindaco Enrico Franza. La sua è una apertura alle forze politiche anche di opposizione, perché si possa davvero operare in un’ottica di collaborazione volta a tutelare

l’interesse pubblico. Una vittoria larga, che fortifica l’idea che “la città deve ora rinascere, e per farlo occorrerà anche la partecipazione attiva al nostro programma amministrativo da parte di tutti i cittadini.

Il loro consenso non si esaurisca in un voto di delega, ma sia l’inizio di una politica partecipata e viva, nella quale ognuno avrà il diritto ed il dovere di dare il proprio apporto”.

La rinascita di Ariano è l’obiettivo primario, sorretto dalla voglia di mettersi subito al lavoro, per riprendere “un discorso che si era interrotto qualche mese fa e dal quale vogliamo ripartire, con una squadra forte, competente e coesa”.

A tutti i candidati che lo hanno accompagnato in questa lunga tornata elettorale Franza ha rivolto il suo ringraziamento, evidenziando come la squadra sia rimasta coesa e compatta anche dopo il primo turno. La

vittoria è dedicata a loro, ma anche a tutte le persone che si sono impegnate al suo fianco durante la campagna elettorale, ed in particolare “alla mia famiglia, che mi ha accompagnato durante il mio cammino, sostenuto nei momenti difficili, e non mi ha mai fatto mancare il suo apporto.

Questa grande vittoria voglio dedicarla però, in particolare, a mio zio Luigi, che mi ha incoraggiato, consigliato e sostenuto sin dal primo momento”.