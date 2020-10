"De Luca vs Azzolina, prevalgano buon senso e collaborazione" "alleggerire la pressione sui trasporti adottando la didattica a distanza solo per superiori"

L’attuale scontro istituzionale tra Regione Campania e Ministero

dell’Istruzione è inutile e controproducente. È davanti agli occhi di

tutti, infatti, che il problema scuola non è nella misure di sicurezza

messe in atto nelle scuole, ma nel sistema di trasporto pubblico, reso

più evidente dalla riapertura delle scuole. Il virus non ha le ali, ma

si muove sulle gambe dei soggetti positivi. L’apertura delle scuole ha

portato ad un grande incremento della mobilità, e di conseguenza ad un

grande incremento della possibilità che il virus si sposti in modo

veloce da un comune all’altro.

Basterebbe utilizzare il buon senso per comprendere che non tutte le

scuole sono uguali e che sono soprattutto le scuole superiori a portare

ad un incremento della mobilità. Negli autobus e nelle metropolitane si

incontrano ragazzi delle superiori, docenti, lavoratori, dipendenti.

Nelle scuole i banchi sono aumentati, così come sono aumentati gli spazi

da utilizzare e i presidi per la protezione dei lavoratori. Lo stesso

non è avvenuto per i trasporti per la semplice ragione che gli autobus

non sono semplici banchi: sostituirli e incrementarne il numero è

possibile solo se la Ministra dei trasporti De Micheli (non la Ministra

Azzolina) investe ingenti risorse finanziare.

Questo è stato in parte fatto, con un finanziamento da 180 milioni di

euro che gli enti locali possono spendere anche coinvolgendo i privati

che non hanno licenze per il trasporto pubblico, ma lo sforzo non è al

momento sufficiente. Investire in nuovi autobus, tram e treni è

necessario, ma questo non sarà sufficiente per risolvere il problema

nell’immediato. Inutile prendersi in giro: per risolvere il problema del

trasporto pubblico c’è bisogno di tempo, soprattutto se si considera che

la Ministra De Micheli sta ancora definendo un piano trasporti nazionale

adeguato all’emergenza Covid.

Una soluzione c’è: alleggerire la pressione sui trasporti adottando la

didattica a distanza solo per gli studenti delle scuole superiori.

La scelta di De Luca danneggia i cittadini campani che non sanno a chi

lasciare i propri bambini per andare al lavoro. Un ragazzo delle scuole

superiori può restare da solo a casa a seguire le lezioni online, non si

può certo dire lo stesso per un ragazzo delle elementari o delle medie.

Il Presidente De Luca adotti due misure, in accordo con le ministre De

Micheli ed Azzolina. La Regione Campania, infatti, dovrebbe, in accordo

con il Ministero dell’istruzione, chiudere le scuole superiori adottando

la didattica a distanza, mentre, in accordo con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, dovrebbe spendere tutte le risorse

necessarie per incrementare il numero di mezzi e di uomini impiegati nel

trasporto pubblico.

In questo modo non solo si eviterebbero affollamenti su autobus e metro,

ma si libererebbero anche spazi utili per le classi del primo ciclo di

studi o per isolare i positivi evitando che infettino i loro cari.

È possibile trovare una soluzione al grave problema che stiamo vivendo

in questi giorni, ma c’è bisogno dell’impegno di tutte le parti in causa

per costruirla insieme. Le scelte unilaterali mettono invece sotto

pressione lo sgangherato sistema sanitario campano e le già precarie

condizioni economiche di molte famiglie.

Non siamo più in campagna elettorale e siamo in piena pandemia. Per

frenare l’incremento dei casi bisogna dire tutta la verità ai cittadini,

bisogna dire che il numero di posti in terapia intensiva comunicati da

De Luca al Ministero della Salute non corrispondono a quelli realmente

attivi, che manca all’appello il 50% dei posti dichiarati nel Piano

Ospedaliero Regionale. Bisogna avere il coraggio di dire che non ci sono

mezzi di trasporto sufficienti, che ACaMIR Campania da oltre un anno

deve ritirare mezzi già ordinati e realizzati. Bisogna dire che degli

oltre 200 autobus messi a disposizione a costo zero dal Governo non ne è

stato ordinato nemmeno uno.

Bisogna che le istituzioni collaborino per dare una risposta alla

mancanza di tamponi, di un tracciamento serio, alla mancanza di

laboratori per processare i tamponi, alla mancanza di personale nei

trasporti pubblici e negli ospedali.

È il momento della responsabilità, mi auguro che le istituzioni

dimostrino senso di collaborazione in un momento così difficile per i

cittadini.