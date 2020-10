Piazzale dei bus, arriva la pensilina... di cartone L'azione simbolica di Potere al Popolo per denunciare la mancanza di servizi

"Negli ultimi tempi si discute molto della mobilità in città, dei problemi riguardo il trasporto pubblico, delle sue inefficienze e disagi creati ai cittadini,a causa delle decisioni in materia prese dell'amministrazione" - scrive in una nota stampa il gruppo di Potere al Popolo Irpinia - "L'abbiamo visto con i nostri occhi e sentito in diverse interviste: molto spesso la maggioranza dei cittadini ha comunicato il disagio di prendere i pullman, l'unico mezzo di trasporto pubblico esistente che collega la città al resto della provincia irpina. Il capolinea è stato spostato ma sono venuti meno i più semplici servizi per i passeggeri, principalmente pendolari. Sul piazzale dello stadio non è possibile fare i biglietti e non c'è neanche una semplice pensilina, una sedia dove poter aspettare e ripararsi dal sole o ora come ora dalle incessanti piogge. Con questa azione simbolica vogliamo sottolinearne la mancanza e al tempo stesso la necessità, di questa come di tante altre cose. Vorremmo mandare un messaggio al sindaco perché mentre si parla di rivoluzione della mobilità si potrebbe iniziare dalle piccole cose come questa. Enjoy!" conclude la nota.