Provinciali, Biancardi non molla: "Sono impraticabili" "Pronto a scelte coraggiose". Ma intanto festa già pensa alla presidenza

“Pronto anche ad azioni coraggiose e clamorose perchè resto convinto che sia un azzardo far svolgere le elezioni il prossimo 13 dicembre e rinnovare il consiglio provinciale”.

L'inquilino di palazzo Caracciolo Domenico Biancardi tira dritto per la sua strada nella ferma opposizione alla decisione del governo. “E’ un problema – spiega – Anche il nuovo Dpcm impone il divieto di spostarsi tra comuni, mi chiedo come sarà possibile procedere a tutte le incombenze. In Irpinia, ho sentito anche vari rappresentanti politici, non siamo contenti di questo voto. Credo sia assurdo e impraticabile, farò qualcosa di coraggioso, non posso mettere a rischio la popolazione politica irpina. Credo si possano spostare tranquillamente a marzo, così come sta avvenendo per tanti concorsi anche importanti”.

Ma intanto le grandi manovre politiche già avanzano e il sindaco del capoluogo non esclude da qui a meno di un anno una sua discesa in campo per lo scranno più alto a piazza libertà credo che ormai il capoluogo meriti di guidare la Provincia. Ringrazio la mia maggioranza per la fiducia. Ora vediamo come va il primo step e poi sì, il secondo step potrebbe prevedere anche una mia candidatura”.