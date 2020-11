Alaia guida commissione sanità, "ruolo delicato" Gli auguri dei coordinatori provinciali di Italia Viva

Il Coordinamento Provinciale di Italia Viva esprime sincera soddisfazione per l’elezione a Presidente della

Commissione Sanità della Regione Campania dell’On. Enzo Alaia. “A lui formuliamo i nostri migliori auguri di

buon lavoro, in questo momento così delicato per l’emergenza sanitaria” dichiarano i coordinatori

Beniamino Palmieri e Stefania Siano. Dopo la nomina a componente della Direzione Nazionale del Partito,

giunge questa ulteriore gratificazione per la sua persona, il Partito Provinciale e l’Irpinia.