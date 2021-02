Governo Draghi, grillini spaccati. Sibilia: restiamo uniti Il sottosegretario irpino fa appello al senso di responsabilità

Per il Movimento Cinque Stelle sono i giorni della verità. E' adesso che i grillini devono decidere da che parte stare e se appoggiare o no il nascente governo Draghi. Sono molti i bocconi amari che i Cinque Stelle devono ingoiare: non solo sono diventati orfani del pemier Giuseppe Conte, ma ora devono decidere se appoggiare un governo tecnico insieme agli odiati Renzi e Berlusconi, cedendo ancora un pezetto di quel terreno, ormai scivolosissimo, conquistato nel 2018 con l'exploit elettorale. Tra governisti e movimentisti non ci si mette d'accordo sulla linea da seguire e il tempo stringe. Ieri assemblea fiume congiunta tra parlamentari e senatori del Movimento

Il Sottosegretario all'Interno, deputato irpino, Carlo Sibilia interviene nel dibattito interno al M5s sulla crisi di governo, richiamando all’unità. «L’assemblea del M5S, sospesa in attesa degli sviluppi del confronto congiunto con PD e Leu, si sta rivelando molto utile. Ci aiuta a restituire al dibattito in seno al nostro gruppo una dimensione di responsabilità, e contribuisce a contenere fughe in avanti e prese di posizione impulsive, figlie dell’onda emotiva», scrive Carlo Sibilia in un post su Facebook.

«Siamo compatti sulla volontà di proseguire nella costruzione di un’Italia migliore, per superare la pandemia, completare il piano vaccini e usare al meglio i fondi del Recovery Plan. Il senso di responsabilità che il momento richiede ha accompagnato tutti gli interventi del gruppo M5S. Quel senso di responsabilità cui vanno improntate tutte le nostre scelte, in ossequio ai richiami del Presidente della Repubblica. Il momento è cruciale. Siamo determinati a costruire un esecutivo di tipo politico nel rispetto delle scelte di Mattarella», prosegue il Sottosegretario. «Del resto Mattarella non ha mai parlato di governo tecnico ma di governo di alto profilo. Siamo il partito di maggioranza e siamo stati votati per fornire risposte ai cittadini», conclude Sibilia il suo appello al M5s.

Diversa la posizione di Generoso Maraia, altro esponente dei cinque stelle in Irpinia. Il deputato del tricolle dice "No ad un governo tecnico, si ad un esecutivo politico. Non diciamo no al confronto con Draghi a cui sottoporremo l’agenda politica del M5S” - dichiara Maraia - “la crisi non è stata voluta da noi. Il Movimento cinque stelle ha fatto in questi giorni un tentativo di ricomposizione" Secondo Maraia in queste ore sarebbe in corso un tentativo di spaccare e destabilizzare il Movimento. Da qui l'appello a restare uniti: "Ma va rispettata la democrazia, quindi vogliamo un governo politico".