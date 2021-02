Elezioni Regionali, respinti i ricorsi di tre candidati irpini Aufiero, Rosato e Farina avevano presentato istanza dopo la mancata elezione a Santa Lucia

Il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato i ricorsi presentati dai tre candidati irpini alle scorse elezioni regionali in campania. Antonio Aufiero (Forza Italia), Stefano Farina (Centro democratico) e Pino Rosato (“Fare democratico-Popolari) si sono visti respingere le rispettive istanze.

La seconda sezione del Tar, presieduta da Maria Laura Maddalena, si è espressa sul caso di Aufiero che aveva presentato ricorso contro la Regione Campania e il prefetto di Napoli non costituiti in giudizio, e contro l’ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Napoli, nei confronti del consigliere regionale Massimo Grimaldi non costituito in giudizio. Quest'ultimo ha scavalcato il candidato irpino nella graduatoria delle cifre elettorali residuali in virtù della norma che blocca il numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione pur avendo ottenuto una cifra residuale e percentuale inferiore a quella di Aufiero.

Non hanno avuto buon esito nemmeno i ricorsi presenetati da Farina e Rosato rispettivamente contro il consigliere eletto Raffaele Maria Pisacane contro il consigliere Corrado Matera.

La seconda sezione del Tar Campania presieduta da Paolo Corciulo, ha ritenuto infondate infondate le ragioni dei due candidati ricorrenti,poiché l’Ufficio Elettorale Centrale non ha alcuna possibilità di attribuire ulteriori seggi in favore delle Liste della medesima Provincia (Circoscrizione), una volta esaurito il numero dei Seggi assegnati alla singola Circoscrizione, dovendosi invece procedere allo scorrimento della graduatoria unica regionale in favore delle altre Liste Provinciali.