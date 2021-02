Elezioni Provinciali, Giaquinto l'erede di Biancardi Tre l candidature che si profilano: Gianluca Festa, Enrico Franza e il sindaco di Montoro

Prima delle elezioni amministrative c'è una tappa intermedia che interessa molto meno direttamente i cittadini e molto di più le forze politiche, la scadenza elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale. La data è quella del 28 marzo, per il parlamentino, poi si passa alla presidenza, anche se sulle date niente è sicuro.

La scadenza naturale del mandato di Domnico Biancardi a Palazzo Caracciolo è il 31 ottobre 2022, ma potrebbe essere anticipata, poiché ad Avella si vota a giugno e il sindaco non può più ricandidarsi, salvo modifiche alla legge.

Tra le candidature possibili se ne contano almeno tre. Quella del primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa, che lo ha chiaramente detto mesi fa, e lo ha confemato subito dopo l'elezione in consiglio regionale di Livio Petitto. L'obiettivo di Festa è puntellare la sua creatura “Davvero” allargando il più possibile la presenza negli enti e nelle istituzioni e passare così da Piazza del Popolo a Piazza Libertà, ma senza il sostegno del Pd. I Dem potrebbero avanzare la candidatura del sindaco di Ariano, Enrico Franza che raccoglie anche il favore dei Cinque Stelle. Ma ampi pezzi democratici potrebbero decidere di sostenere la terza via, quella che vede come naturale prosieguo dell'attività di Biancardi la presidenza affidata al sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto. Un moderato proveniente dalle file del centrodestra che piace anche ai renziani.

