Recovery Fund, Petitto invita il Pd irpino al confronto Il consigliere regionale chiede la convocazione di un incontro a Via Tagliamento

"Sono giorni intensi, tra consultazioni e incontri per definire, a breve, quel che sarà il ruolo del PD nella nuova squadra di governo" esordisce così il consigliere regionale di Davvero Livio Petitto che dalla sua pagina social manda un invito accorato ai suoi colleghi del Partito Democratico per aprile un momento di confronto su quelle che saranno le linee guida per la gstione del Recovery Fund.

"Ho seguito le ultime relazioni del segretario Zingaretti e, successivamente, le proposte per la realizzazione del Next Generation Eu - continua Petitto - Condivido la metodologia nonostante tutti sappiamo che, anche all'interno della compagine nazionale del Partito Democratico, si vivono fibrillazioni per il futuro del progetto politico. Proprio in relazione a questo scenario incerto voglio invitare tutte le parti, ripeto, tutte le parti della segreteria provinciale, nessuno escluso, a un incontro per definire un documento programmatico per lo sviluppo del territorio irpino. Lo ritengo necessario, essenziale per non farci trovare impreparati quando dovremmo confrontarci con le cabine di regia nazionale e regionale. Solo dopo aver raggiunto questo obiettivo collettivo e altamente tecnico, potremo parlare di congresso, tessere e leadership. Il nostro territorio, le nostre famiglie, i nostri imprenditori meritano priorità e attenzione e questo, appunto, viene prima di tutto, prima di ogni dibattito socio - politico. La politica rischia di avere un ruolo marginale se non affronta, realmente, i problemi che la pandemia ci sta consegnando. Non so voi, ma io sento forte questa responsabilità e, sinceramente, non riesco a pensare ad altro se non al drammatico momento in corso" conclude Livio Petitto.