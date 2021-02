Commissioni: "Applicare proporzionalità e rappresentatività" Il Prefetto Spena illustra il percorso di ridefinizione degli organismi consiliari

Mercoledi scorso aveva incontrato le forze di opposizione, il presidente Ugo Maggio e il segretario Vincenzo Lissa sul caos commissioni consiiari. Oggi il Prefetto Spena in un documento di 4 pagine, inviato al Sindaco di Avellino, al Segretario Comunale e a tutti i capigruppo delle minoranze, illustra il percorso per la ridefinizione degli organismi consiliari secondo i principi di proporzionalità e rappresentatività.

In particolare – scrive la Spena “sulla questione è stata più volte evidenziata la valenza dell’art. 3.8, comma 2, del D.Lgv. n. 267/2000 clie demanda al regolamento “nel quadro dei principi stabiliti daillo statuto la disciplina del funzionamento dei consigli e quella relativa alla costituzione ed al funzionamento dei gruppi consiliari, le cui problematiche vanno, pertanto, valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente locale, nella propria autonomia, è dotato".

"Ciò significa - prosegue il documento - che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Pertanto il regolamento, a cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, dovrebbe stabilire anche i meccanismi idonei a garantirne il rispetto".