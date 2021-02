Vaccini, Alaia: sì all'acquisto diretto da parte della Regione Il presidente della commissione sanità ha incontrato il Governatore De Luca

ll Presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale della Campania, Vincenzo Alaia, ha incontrato il Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca. L'incontro, che si è tenuto stamani a Palazzo Santa Lucia, si è incentrato sul Piano di vaccinazione campano e sulle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19. Il Presidente Alaia, accompagnato dal cardioanestesista Nicola Guarente, consulente della Commissione, e dai collaboratori Buonfiglio e Spizzuoco, ha espresso la volontà dell'Organismo da lui presieduto di muoversi in sinergia con il Governatore per organizzare e sostenere la campagna di vaccinazione su tutto il territorio regionale.

"Al Presidente della Giunta - ha dichiarato Alaia a margine dell'incontro - ho rappresentato la disponibilità piena della Commissione a supportare al meglio la sua azione e quella dell'Unità di crisi, in particolare in una fase così delicata della lotta alla pandemia come quella che stiamo per affrontare. La organizzazione del piano vaccinale può trarre benefici significativi, sia in termini di efficacia che di rapidità, dall'ascolto attento del territorio che i colleghi membri della Commissione possono assicurare costantemente. E' evidente che ora più che mai occorre avere la massima attenzione per far sì che la seconda fase del Piano possa partire nelle migliori condizioni, organizzando i punti vaccinali e le sedute di inoculazione in base alle specificità di ogni singola realtà della Campania."

Alaia ha poi riferito di aver espresso apprezzamento per la decisione di De Luca di intensificare gli screening sul personale scolastico, al fine di assicurare un attento monitoraggio del numero dei contagi nelle scuole. "Occorre fare il massimo sforzo per ottenere il normale funzionamento della Scuola - ha detto Alaia -. A patto, però che ci siano le condizioni per garantire la massima sicurezza agli studenti e ai docenti. In mancanza, converrei con il Governatore sulla opportunità di ricorrere, fino a quando sarà necessario, alla didattica a distanza. Bene ha fatto il Presidente De Luca - ha aggiunto Alaia - ad aprire alla possibilità di inserire il personale docente e non docente tra le priorità del Piano Vaccinale."

In conclusione il Presidente della Commissione sanità si è detto favorevole alla eventualità che ad acquistare i vaccini possa essere direttamente la Regione: "Non possiamo correre il rischio che eventuali inadempienze delle case farmaceutiche o disorganizzazioni a livello centrale possano causare ritardi nell'attuazione del Piano regionale di vaccinazione. Se il Governatore dovesse decidere di acquistare i vaccini direttamente saremo pronti a sostenerlo anche in questa decisione che sarebbe assunta nell'esclusivo interesse del popolo campano."