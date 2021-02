Frane e Regi lagni, Ciampi (M5s) presenta un'interrogazione Il consigliere grillino attacca: Sette milioni per un'opera di ricognizione che non è mai partita

Il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Vincenzo Ciampi ha presentato uninterrogazone sul dissesto idrogeologico e mancato intervento sui Regi Lagni.

"Il dissesto idrogeologico appare sempre più come una drammatica realtà a cui far fronte in provincia di Avellino. In queste ore allagamenti e smottamenti stanno interessando il territorio. Sono in contatto con i sindaci dei comuni colpiti dai fenomeni. E in queste ore ho presentato come primo firmatario, insieme ai colleghi del gruppo consiliare regionale dei 5 Stelle, un'interrogazione sulla gestione della manutenzione del reticolo dei Regi Lagni nell'area del Vallo Lauro Baianese . Sette milioni investiti per un'opera di ricognizione che non è mai partita del tutto - aggiung Ciampi - Eppure si tratta di essenziali attività di difesa del suolo e di ricognizione sui pericoli che gravano su intere aree del territorio. Mi colpisce in particolare che i fondi restino inutilizzati mentre è chiaro - come spesso sottolineano gli esperti - che il territorio richiede una continua manutenzione anche alla luce della modificazione del suolo dovuta alla edificazione selvaggia in aree a rischio idrogeologico" conclude Ciampi.